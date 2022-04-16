Bafetimbi Gomis, bonuslara çok uzak!

Galatasaray 'da, devre arasında büyük beklentilerle takıma katılan Bafetimbi Gomis'te büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.



Cimbom'a transfer olurken sözleşmesine atacağı 15 gol ve yapacağı 5 asist için bonus maddesi koyduran Gomis, ligin sonu yaklaşırken hedefinin uzağında kaldı.



Bonus için 10 gol, 5 asist lazım



5 golü bulunan oyuncunun prim almaya hak kazanması için kalan haftalarda 10 gol ve 5 asist üretmesi gerekiyor.





İLGİLİ VİDEO