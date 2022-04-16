Bafetimbi Gomis, bonuslara çok uzak!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, beklentileri şu ana kadar karşılayamadı. Fransız golcü, kontratına koydurduğu performans bonusuna da uzak kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis, bonuslara çok uzak!
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16 Nisan 2022 12:52
Galatasaray 'da, devre arasında büyük beklentilerle takıma katılan Bafetimbi Gomis'te büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

Cimbom'a transfer olurken sözleşmesine atacağı 15 gol ve yapacağı 5 asist için bonus maddesi koyduran Gomis, ligin sonu yaklaşırken hedefinin uzağında kaldı.

Bonus için 10 gol, 5 asist lazım

5 golü bulunan oyuncunun prim almaya hak kazanması için kalan haftalarda 10 gol ve 5 asist üretmesi gerekiyor.

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