Bafetimbi Gomis bıraktığı yerden devam!

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Gomis, Göztepe maçında attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis bıraktığı yerden devam!
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22 Şubat 2022 00:55
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bin 374 gün sonra ilk golünü yine Göztepe deplasmanında attı.

Gomis, ligde son olarak Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2017-2018 sezonunda 19 Mayıs 2018'de Göztepe'yi 1-0 yendiği müsabakada golünü penaltıdan kaydetmişti.

Karşılaşmada sonradan oyuna giren Gomis, 2 penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

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