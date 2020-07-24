Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de kaldı

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de kaldı
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24 Temmuz 2020 21:35
Galatasaray'dan 2018 yazında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'ın yolunu tutan Bafetimbi Gomis, kulübünde kalıcı olmayı başardı.

Arap kulübü, kontratının sonuna gelen 34 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Bafetimbi Gomis, 74 maçta 54 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.



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