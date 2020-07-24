Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de kaldı

Galatasaray'dan 2018 yazında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'ın yolunu tutan Bafetimbi Gomis, kulübünde kalıcı olmayı başardı.
Arap kulübü, kontratının sonuna gelen 34 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Bafetimbi Gomis, 74 maçta 54 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Arap kulübü, kontratının sonuna gelen 34 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Bafetimbi Gomis, 74 maçta 54 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Al Hilal, 34 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. ✍ pic.twitter.com/aHH5RWjacl
— Sporx (@sporx) July 24, 2020