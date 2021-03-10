BAE ilk defa İsrailli bir milli spor takımıyla 'dostluk maçı' oynayacak

İlişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasından sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ilk defa İsrailli bir milli spor takımına ev sahipliği yaparak dostluk maçı oynayacağı açıklandı.



BAE resmi ajansı WAM'ın habere göre, iki ülkenin milli ragbi takımları 19 Mart'ta Dubai Sports City Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



İlk defa İsrailli bir milli spor takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanan BAE'nin Ragbi Federasyonu Genel Sekreteri Kays et-Talay, iki ülke ragbi federasyonları arasındaki stratejik vizyonun geliştirilmesi için bazı iş birlikleri yapılacağını belirtti.



Talay, bu konudaki detayların ise daha sonra paylaşılacağını kaydetti.



İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.



