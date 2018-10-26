Kendi pozisyonunda lider

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Badou Ndiaye, Şampiyonlar Ligi'nde Neymar ve Sterling gibi yıldızların peşinde...Senegalli futbolcu, bir merkez orta saha oyuncusu olmasına ve kart cezası nedeniyle Porto deplasmanını kaçırmasına rağmen, Devler Ligi'nde en fazla dripling yapan 5 futbolcu arasına girdi. Bu alanda zirve Neymar'a ait.Brezilyalı yıldız, 34 denemede 21 başarılı driplinge sahip. Sterling 19 denemede 11 başarı, Brahimi 21 denemede 10 başarı, Hakim Ziyech 23 denemede 10 başarı, Ndiaye de 10 denemede 9 başarılı driplingle başı çekiyor.Dripling alanında yüzde 90 gibi müthiş bir başarı oranına sahip olan Ndiaye, merkez orta saha oyuncuları arasında Eduardo Salvio ve Manuel Fernandes gibi oyuncuların açık ara önünde, ilk sırada yer alıyor.Dilimize İngilizce'den geçen dripling ifadesi, özetle 'top sürme' ve 'topla mesafe kat etme' anlamına geliyor.