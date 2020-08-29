Beşiktaş, Badou Ndiaye için de girişimlerini sürdürüyor.



İngiliz ekibine 1 milyon Euro teklif eden Kartal gelecek yanıtı beklerken, Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları Ndiaye ile skype üzerinden bir görüşme yaptı.



Gelmeye hazır olduğunu belirten 29 yaşındaki orta saha, kulübüyle anlaşılırsa 3 yıllık imza atacak.



16 MİLYON EURO'YA STOKE CITY'E



5 sezon önce Osmanlıspor'un Norveç'in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu, 2017'de Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılılardan 16 milyon Euro karşılığında Stoke City'ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giydi. Bordo mavili ekiple 17 maça çıkan Senegalli orta saha, 1 gol attı, 2 asist yaptı.



