Badou Ndiaye, Trabzon'da kalmak istiyor

Trabzonspor'un Stoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ndiaye'nin, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek, sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi.

Haber; Sabah
Badou Ndiaye, Trabzon'da kalmak istiyor
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27 Mayıs 2020 12:22
Trabzonspor'un Stoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ndiaye'nin, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek, sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi.

Ancak 29 yaşındaki futbolcunun bonuslarla birlikte 8 milyon euro'ya yaklaşan satın alma opsiyonu yüzünden bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük.

Bordo-mavili yönetimin, Senegalli orta sahadan, İngiliz kulübüyle bizzat kendisinin görüşerek bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlık yapmasını talep ettiği öğrenildi..

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