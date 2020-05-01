Badou Ndiaye kararını verdi

Kiralık sözleşmesi bitecek olan Badou Ndiaye'den Trabzonspor'a mesaj var. Senegalli orta saha gelecek sezon da bordo-mavili takımda olmayı hedefliyor ancak 8 milyon Euro'yu bulan bonservisi transferin önünde en büyük engel.

Haber; Sabah
Badou Ndiaye kararını verdi
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01 Mayıs 2020 10:50
Trabzonspor'un Stoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Badou Ndiaye'nin menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek, sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi. Ancak oyuncunun bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'ya yaklaşan satın alma opsiyonu yüzünden bu transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

STOKE CİTY İLE GÖRÜŞ

Bordo-mavili yönetimin, Senegalli oyuncudan, İngiliz kulübüyle bizzat kendisinin görüşerek bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlık yapmasını talep ettiği öğrenildi. Stoke City ikna olursa Trabzon devreye girecek.

Devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Ndiaye, 13 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

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