Badou Ndiaye Karagümrük'te

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi Stoke City'den kiraladı.

Badou Ndiaye Karagümrük'te
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27 Eylül 2020 19:30
Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Galatasaray'ın da eski oyuncularından Badou Ndiaye, Türkiye'ye geri dönüyor.

NTV'nin haberine göre Karagümrük, Senegalli oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Fatih Karagümrük,Stoke City'ye kiralama bedeli ödemeyecek.

Geçen sezonun ikinci yarısını Trabzonspor'da geçiren 29 yaşındaki oyuncunun ismi sezon öncesi Beşiktaş ile anılıyordu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.



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