Badou Ndiaye Karagümrük'te

Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Galatasaray'ın da eski oyuncularından Badou Ndiaye, Türkiye'ye geri dönüyor.



NTV'nin haberine göre Karagümrük, Senegalli oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Fatih Karagümrük,Stoke City'ye kiralama bedeli ödemeyecek.



Geçen sezonun ikinci yarısını Trabzonspor'da geçiren 29 yaşındaki oyuncunun ismi sezon öncesi Beşiktaş ile anılıyordu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.



