Badou Ndiaye için transfer açıklaması!

teknik direktörü, ismi Galatasaray ile de anılan Senegalli orta sahahakkında transfer açıklamalarında bulundu.Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmak istediği ve Everton'ın da transfer listesinde bulunan Ndiaye için konuşan Rowett, ''Badou Ndiaye hakkında birçok transfer spekülasyonu var. Açıkçası bir futbolcunun Premier Lig'de veya Avrupa'nın önde gelen takımlarında oynamaktansa Championship'te oynamak istemeyeceğini anlıyorum. Ama umarım burada ne için çalıştığımızı görüyorlardır. Antrenmanlarda da bunu görerek çalışıyorlar.'' dedi.Gary Rowett, geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada ''Ndiaye üst seviye bir oyuncu. Ayrılmasını istersem dünyanın en aptal teknik direktörü olurdum. Onu tutmayı çok istiyorum. Gerçekten harika bir karakteri var ve mükemmel bir oyuncu. Her ihtimale karşı gerçekçi olmalıyız. Eğer finansal olarak çok çok iyi bir teklif gelirse oturur konuşuruz. Son durumu 10-11 gün içinde belli olacak. Bizim isteğimiz takımda kalması.'' sözlerini kullanmıştı.