Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro'ya Stoke City'e sattığı ve kiralık olarak tekrar kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye, transfer dedikoduları arasında Stoke City antrenmanına katıldı.
Stoke City teknik direktörü Gary Rowett, 27 yaşındaki futbolcu için ''Ndiaye'nin çok yetenekli bir futbolcu olduğunun farkındayız. Avrupa'dan çok sayıda takım onunla ilgileniyor ama hala sözleşmesi devam ediyor ve bizim futbolcumuz.'' sözlerini kullandı.
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Senegalli futbolcunun geçtiğimiz gün bavul ve pasaport paylaşımı yapması, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecanla karşılanmıştı.
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Stoke City teknik direktörü Gary Rowett, 27 yaşındaki futbolcu için ''Ndiaye'nin çok yetenekli bir futbolcu olduğunun farkındayız. Avrupa'dan çok sayıda takım onunla ilgileniyor ama hala sözleşmesi devam ediyor ve bizim futbolcumuz.'' sözlerini kullandı.
PAYLAŞIMI HEYECAN YARATMIŞTI
Senegalli futbolcunun geçtiğimiz gün bavul ve pasaport paylaşımı yapması, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecanla karşılanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın