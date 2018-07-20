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Badou Ndiaye, gecikmeli olarak antrenmanda!

Galatasaray'a döneceği iddia edilen Badou Ndiaye, iki gün gecikmeli olarak Stoke City antrenmanına katıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Badou Ndiaye, gecikmeli olarak antrenmanda!
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20 Temmuz 2018 16:27
Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro'ya Stoke City'e sattığı ve kiralık olarak tekrar kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye, transfer dedikoduları arasında Stoke City antrenmanına katıldı.

Stoke City teknik direktörü Gary Rowett, 27 yaşındaki futbolcu için ''Ndiaye'nin çok yetenekli bir futbolcu olduğunun farkındayız. Avrupa'dan çok sayıda takım onunla ilgileniyor ama hala sözleşmesi devam ediyor ve bizim futbolcumuz.'' sözlerini kullandı.

PAYLAŞIMI HEYECAN YARATMIŞTI

Senegalli futbolcunun geçtiğimiz gün bavul ve pasaport paylaşımı yapması, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

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