'ın geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro'ya'e sattığı ve kiralık olarak tekrar kadrosuna katmak istediği, transfer dedikoduları arasında Stoke City antrenmanına katıldı.Stoke City teknik direktörü Gary Rowett, 27 yaşındaki futbolcu için ''Ndiaye'nin çok yetenekli bir futbolcu olduğunun farkındayız. Avrupa'dan çok sayıda takım onunla ilgileniyor ama hala sözleşmesi devam ediyor ve bizim futbolcumuz.'' sözlerini kullandı.Senegalli futbolcunun geçtiğimiz gün bavul ve pasaport paylaşımı yapması, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecanla karşılanmıştı.