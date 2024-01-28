Badmintonda Süper Lig ve 1. Lig takımları belli oldu

Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları, Samsun'da yapıldı.



Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen terfi müsabakalarına 36 takım katıldı. Müsabakalar sonunda ilk 12 takım Süper Lig'e, sonraki 12 takım ise 1. Lig'e katılmaya hak kazandı.



2024 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlar şöyle:



Erzincan İl Özel İdare Spor Kulübü, Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü, Ankara EGO Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Samsun Akademi Spor Kulübü, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Eskişehir DSİ Bentspor Kulübü, Çorum Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü, Ankara Gençlik Merkezleri Spor Kulübü, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü



Badminton 1. Lig'de yer alacak ekipler de şunlar:



Tekirdağ Gençlik Spor Kulübü, Ankara Evren Spor Kulübü, İstanbul Plevne Anadolu Lisesi Spor Kulübü, Ankara Pursaklar Belediyesi Spor Kulübü, Kayseri Talas Spor Kulübü, İzmir Yeşilay Spor Kulübü, Performans Ankara Spor Kulübü, Ankara Genç Yıldızlar Spor Kulübü, Muş Gençlik ve Spor Kulübü, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Zonguldak Devrek Belediyesi Spor Kulübü, Muğla Gençlik ve Spor Kulübü



