Badmintonda 'Süper Lig' planı

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, gelecek yıl büyükler kategorisinde Süper Lig oluşturmayı planladıklarını söyledi.



Federasyonun 9 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Ercan Yıldız, Anadolu Ajansı Spor Sohbetleri'ne konuk oldu.



Uzun vadede çok önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Yıldız, "Önceliğimiz büyüklerde bir lig oluşturmak. 2024 yılında Süper Lig oluşturmayı planlıyoruz. Yine onun alt ligi olan 1. ligi oluşturmaya çalışacağız. Alt yaş gruplarına yönelik de yıldızlar ligi olmak üzere toplamda üç kategoride lig oluşturmayı amaçlıyoruz. Lig bize çok büyük ivme kazandıracaktır, rekabet ve kaliteyi artıracaktır. Kulüpleşme durumu çok iyi ancak bu kulüpleri daha güçlü hale getirmek için sürdürülebilir bir ligimizin olması, düzenli bir maç trafiği lazım." diye konuştu.



Türkiye şampiyonalarının devam edeceğini söyleyen Yıldız, 2024 yılında 3'ü İstanbul ve 1'i Antalya'da olmak üzere uluslararası 4 turnuvaya ev sahipliği yapmayı, yurt dışındaki turnuvalara da takım halinde katılmayı planladıklarını dile getirdi.



Yıldız, badmintonda iyi bir altyapının bulunduğunu vurgulayarak, "Altyapısı çok zengin bir spor dalıyız. Seçim sürecinde bizzat gördüm, birçok ili gezdim. Çok ciddi bir altyapı potansiyeli var. Şu an lisanlı sporcu sayımız 153 bin. Aktif 26 bin sporcumuz var. Bu, hiç fena değil. Faal lisanslı sporcu sayımız 60-70 bini bulursa bizim uluslararası düzeydeki başarımız da o denli artacaktır." ifadelerini kullandı.



17 Yaş Altı Milli Badminton Takımı'nın Avrupa ikincisi olduğunu hatırlatan Yıldız, şöyle devam etti:



"Bunu büyüklere nasıl taşıyabiliriz? Bu, son derece önemli. Badmintonun en büyük sorunlarından biri alt yaş gruplarındaki başarıyı üst yaş gruplarına taşıyamamak. Bununla ilgili yapacağımız çok iş var. Ligler, bu açıdan da bizim için son derece önemli. Sporcularımıza yarışma, kamp ortamı hazırlamamız lazım. Sporcu kardeşlerimizin büyükler kategorisine geçtiğinde istihdam problemlerini çözmemiz lazım. Kurumsal kulüplerimizin sayısını artırmak istiyoruz. Kulüplerimizin yüzde 90'ı özel kulüpler. Kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin kulüp sayısını artırırsak, liglerimizi bu kulüplerle desteklersek, kuvvetle muhtemel hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerleriz. İleriki yıllarda sportif, idari ve mali anlamda güçlü bir Badminton Federasyonunu herkese göstereceğiz."



2024 Paris Olimpiyatları süreci hakkında bilgi veren Yıldız, "Zamanımız az kaldı. Göreve geldiğimizde olimpiyat kotası içerisinde 1 sporcumuz vardı. Neslihan Yiğit Arın'ı kota içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Kota puan müsabakalarına göndermeye çalışıyoruz. Tabii ki tek erkekler, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde de olimpiyatlarda olmak isteriz ancak bu şartlarda inşallah 1 sporcuyla 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Neslihan'dan da orada en üst düzey performansı bekliyoruz. Onun performansını artırmak için de federasyonumuz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda, her türlü desteği vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Yıldız, para badminton branşının da Türkiye Badminton Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, "Para badmintonda durumumuz daha iyi. Orada olimpik havuzda 6 sporcumuz var. Bunların hepsi dünya ilk 20'sinin içinde. Şu an 2 sporcumuz paralimpik oyunları kotası içerisinde. Emine ve Halime ile paralimpik oyunlarına gitmeyi neredeyse garantiledik. Bunun yanına birkaç sporcu daha dahil etmek için sporcularımızın kota yarışmalarını dikkatli bir şekilde takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- Her bagaja badminton raketi



Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Ercan Yıldız, "Güreş mi badminton mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:



"Badmintonda sporcu geçmişim yok. Bakanlıktaki görevim gereği badmintonu hep ben takip ettim. Çok yabancı olmadığım için oryantasyon sürecimiz çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Güreşçi kimliğimizi biz gizlesek kulaklarımız gizlemez. Güreş de bizim için çok önemli, Türk sporunun lokomotifi olmuş bir spor dalı. Hem güreşçiyiz hem de badmintoncuyuz diyorum. Badmintonu da inşallah uzun vadede güreşin geldiği seviyelere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Badmintonun ülkemizde daha bilinir olması için öncelikle uluslararası başarılarımızın artması gerekiyor. Faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor, bu kapsamda ligleri çok önemsiyorum.



Sponsor arıyoruz. Bizim en büyük sponsorumuz şu an Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatımız ama biz bununla sınırlı kalmak istemiyoruz. Badmintonu kitlelerle buluşturmak istiyoruz. Çünkü badmintonu 7'den 70'e herkes yapabiliyor. Sakatlık riski çok az. Danimarka Badminton Federasyonunun sitesinde dünya üzerinde 300 milyon insanın badminton oynadığı yazıyor. Dolayısıyla dünyada çok büyük kitlesi var. Türkiye'deki kitleyi daha da artırmak istiyoruz. İnsanlar her arabanın bagajında badminton raketi bulundurmalı. Avrupa Oyunları için Polonya'ya gittiğimde gördüm, insanlar parklarda badminton oynuyordu. İnşallah bundan sonra Türkiye'de parklarda da bu görüntüleri sıkça görürüz."



Türk sporunu genel olarak değerlendiren Yıldız, "Son 20 yıla baktığımızda Türk sporunda ciddi bir ivme görüyoruz. Tesisleşmeyle beraber sportif başarılarımız da arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 4 binin üzerinde spor tesisine sahip dev bir yapısı var. Spor tesisleri, başarılı sporcuların yetişmesinde son derece önemli. Tokyo 2020'de hem olimpiyatlarda hem de paralimpik oyunlarında tarihimizin en fazla madalya sayısına ulaştık. Paris 2024'te kuvvetle muhtemel bu başarıların da üzerine çıkacağız. Devletimiz çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu yatırımların karşılığında uluslararası alanda gelen madalyaları, başarıları da kamuoyu zaten takip ediyor." ifadelerini kullandı.