Badmintonda son 16 turu başarısı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda ikinci turda İtalyan Yasmine Hamza'yı 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Badmintonda son 16 turu başarısı
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26 Nisan 2022 18:26
İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlar kategorisinde son 16 turuna yükseldi.

Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada ilk turu bay geçen Neslihan, ikinci turda İtalyan Yasmine Hamza ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 21-11 ve 21-9'luk setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu, bir üst tura adını yazdırdı.

Neslihan, geçen yıl Ukrayna'da gerçekleştirilen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya elde etmişti.

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