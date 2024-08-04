Badminton tek kadınlarda altın madalya Se Young An'ın!

Badminton tek kadınlar müsabakalarında altın madalyayı Güney Koreli Se Young An kazandı.

Badminton tek kadınlarda altın madalya Se Young An'ın!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları badminton tek kadınlar finalleri oynandı.

La Chapelle Arena'da yapılan müsabakaların finalinde Güney Koreli Se Young An, Çinli rakibi Bing Jiao He'yi 21-13 ve 21-16'lık setlerle 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya müsabakası ise yapılmadı.

Yarı finallerde Çinli Bing Jiao He karşısında ilk seti 21-14 kazanıp, ikinci sette 10-8 öndeyken dizinden sakatlanan İspanyol sporcu Carolina Marin, oyunlara devam edemediği için gümüşte kalan Çinli sporcu final oynadı.

Güney Koreli Se Young An'a yarı finalde mağlup olan Endonezyalı Gregoria Mariska Tunjung ise rakibi olmadığı için bronz madalya kazandı.

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