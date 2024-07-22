Badminton çift kadınlarda altın ve gümüş madalya Çin'e gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları badminton çift kadınlar finalleri oynandı.



La Chapelle Arena'da yapılan müsabakaların finalinde iki Çin ekibi karşı karşıya geldi. Chen Qing Chen ve Fan Yi Jia'dan oluşan ekip, Shu Sheng Liu ve Ning Tan'dan oluşan takımı 22-20 ve 21-15'lik setlerle 2-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Shu Sheng Liu-Ning Tan ikilisi ise gümüş madalyanın sahibi oldu.



Chihau Shida ve Nami Matsuyama'dan oluşan Japon takımı da Malezyalı Muralitharan Thinaah-Pearly Tan ikilisini 21-11'lik setlerle 2-0 yenerek bronz madalya kazandı.



