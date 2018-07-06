Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji, birçok takımdan transfer teklifi almasına karşın yeşil-beyazlı yöneticilere söz verdiği için Bursaspor'u tercih ettiğini söyledi.Sabah saatlerinde menajeriyle kente gelen Badji, Acıbadem Bursa Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.Badji, hastane girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.Bursa'nın büyük bir şehir, Bursaspor'un da büyük bir kulüp olduğunu belirten Badji,dedi.Türkiye'ye 2015 yılında geldiği için Bursaspor'u iyi tanıdığını vurgulayan Badji,diye konuştu.Teknik direktör Samet Aybaba'nın Sivasspor'da başarılı bir sezon geçirdiğini dile getiren Badji, deneyimli teknik adamın aynı başarıyı Bursa'da göstereceğine inandığını ifade etti.Senegalli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'deki birçok kulüpten daha transfer teklifi aldığını ancak Bursaspor'u tercih ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:Yeşil-beyazlı taraftarlardan övgüyle bahseden Badji, onlarla birlikte olmanın kendisine güç katacağına inandığını sözlerine ekledi.Badji'nin bugün takımın Afyonkarahisar kampına katılacağı ve akşam yapılacak antrenmana çıkacağı bildirildi.