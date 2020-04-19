Badem Şekeri 2 konusu ve oyuncuları (Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi)

Badem Şekeri 2 konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Alper Saldıran ve Burcu Özberk'in başrollerinde yer aldığı filmin ikincisinde, Doktor Mehmet ile Ayşe'nin karşısına çıkacak yeni engeller ekran başındakileri kahkahalara boğacak. Peki Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? İşte Badem Şekeri 2 filminin konusu ve oyuncuları…

19 Nisan 2020 09:29
Badem Şekeri 2 konusu ve oyuncuları (Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi)
İzleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve bunun üzerine seriye dönüştürülmesi kararlaştırılan, Alper Saldıran ve Burcu Özberk'in başrollerinde yer aldığı televizyon filmi 'Badem Şekeri', ikincisiyle televizyon ekranlarında olacak. Peki Badem Şekeri 2 filmi nerede çekildi? Badem Şekeri 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…
BADEM ŞEKERİ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI

Alper Saldıran ve Burcu Özberk'e, Mehmet Atay, Burcu Altın, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Hayati Akbaş ve Eyşan Özhim'in eşlik ettiği 'Badem Şekeri 2'nin senaryosu Alper Erze'nin imzasını taşırken, yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor.

BADEM ŞEKERİ 2 FİLMİNİN KONUSU

Civar köylerin okumuş, görmüş ağası Ziver Bey'in (Hayati Akbaş) de gönlünü Ayşe'ye kaptırması, Mehmet'i Ziver Bey için dişli bir rakibe dönüştürecek. Delice Köyü'nün muhtarı Bahri'nin (Mehmet Atay) de yardımıyla Ziver Bey, Doktor Şeker'e nam-ı diğer Badem Şekeri'ne çok büyük bir oyun oynayacak. Mehmet'in hayatını tamamen karartacak bu oyun, ekran başındakileri yeniden 'Badem Şekeri'nin sıcacık dünyasının içine çekecek.

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BADEM ŞEKERİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarihi dokusu ve doğasıyla büyüleyen Çanakkale'de gerçekleşen filmin çekimleri iki haftada tamamlandı. Ekran başındakileri Delice köyünün sakinleriyle tanıştıran 'Badem Şekeri'nin ikinci filminde Ayşe'nin halasını iyileştirdikten sonra ünü herkese yayılan Doktor Mehmet ile Ayşe'nin aşkı gün yüzüne çıkmaya başlayacak.

BADEM ŞEKERİ 2 FİLMİ FRAGMANI İZLE

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