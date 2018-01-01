Backlund'un yeni takımı



Sezona mükemmel şekilde başlayarak ilk 2 maçını kazanan ama ardından 14 maç üst üste kaybeden Galakticos Backlund'u göndererek yerine Swing'i getirdi. Takımın en iyisi olarak gözükse de Galakticos yerli oyuncuda yapabilecek alternatif bir çözüm bulamadığından orta koridorunda değişikliğe gitti. Böylelikle çözüm olarak Koreli orta koridor, ormancı uyumunu deneyecekler. Galakticos'tan ayrılmasıyla boşa çıkan Backlund'un ise Yükselme Ligine geri dönerek Çilekler forması giyeceğine dair duyumlar var. Oyuncunun bu haftayı kaçıracağı ve 5. hafta ile birlikte Çilekler'in oyuncusu olacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon Oyun Hizmetleri'yle birlikte lige yükselme başarısını sergileyen oyuncunun bu sene eski takımına karşı neler yapabileceğini göreceğiz. Eğer transfer resmiyete dökülürse Phurion hariç geçen sezon Oyun Hizmetleri forması giyen tüm oyuncular yükselme ligine dönmüş olacak. Geçen sene onlardan beklenmeyeni başaran ekipten sadece Aligan ve Backlund birlikte Çilekler forması giyecek, Only35 Macro Maniacs'ta oynarken ve Luger de Beşiktaş'ta oynuyor. Bakalım eski dostlar arasındaki bu rekabette kazanan kim olacak.



