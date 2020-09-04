Bacelona'da Messi kalırsa, Suarez de kalacak

Uruguaylı forvet Luis Suarez'in Barcelona'daki geleceği bir diğer Güney Amerikalı Lionel Messi'ye bağlı olacak.



Yakın arkadaş olan ikili için, Messi'nin kalması halinde aynı formayı terletmeye devam etmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz sezonu La Liga'da 16 golle tamamlayan Suarez'in, Barcelona'da yeni dönemde kadroda düşünülmediği iddia ediliyordu.



MESSI KALMASINI İSTİYOR



Messi'nin babası Jorge Messi ile kulüp başkanı Bartomeu arasındaki toplantıda, Suarez isminin de gündeme geldiği konuşuluyor. Messi'ye göre başarılı bir Barcelona takımı için Luis Suarez'in kalması şart...



İkilinin Barcelona'da birbirine yakın konumlarda evlerde oturduğu ve çocuklarının aynı okullara gittiği biliniyor.



