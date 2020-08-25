Forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara yeni bir isim daha önerildi, Carlos Bacca...



İspanyol Marca gazetesi, Carlos Bacca'nın Beşiktaş'ın teklifiyle ilgilendiğini yazarken, "Kariyeri boyunca Falcao'nun gölgesinde kalan Bacca, hayatının meydan okumasını yaşayabilir. Beşiktaş'a giderek G.Saray'la yapılacak şampiyonluk yarışında Falcao'dan daha fazla gol atmak isteyebilir" denildi.



Bu arada Beşiktaş'ın Bacca için bonservis bedeli ödemek istemediğinin altı çizildi.



BEŞİKTAŞ İLE İLETİŞİME GEÇTİ



Kolombiyalı oyuncunun İspanyol menajeri, Semih Usta aracılığıyla Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yaptı. Bacca'nın Villareal'den ayrılabileceğini, geçirdiği sakatlığının da ciddi olmadığı iletti.



Torunoğulları, Bacca isminin Sergen Yalçın'ın gözdesi Papiss Cisse'den çok daha doğru isim olduğunu tecrübeli teknik adama iletti. Yönetici Torunoğulları, İspanyol menajere Bacca'nın şartları hakkında kendisini bilgilendirmesini istedi.



445 MAÇTA 199 GOL!



Kolombiyalı forvet, profesyonel kulüp kariyerinde 445 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 199 kez havalandıran Bacca, 82 de asist yaparak toplamda 281 gole direkt olarak katkı sağladı.



3 SEZONDA 12 MAÇ KAÇIRDI



Carlos Bacca, Villarreal formasıyla üç sezonda toplam 12 maç kaçırdı. Kolombiyalı oyuncu, üç farklı sezonda yaşadığı uyluk sakatlıları sebebiyle 12 karşılaşmada görev yapamadı.



