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Bacary Sagna artık MLS'te

Montreal Impact, Fransız sağ bek oyuncusu Bacary Sagna'yı transfer etti.

Kaynak: AA
Bacary Sagna artık MLS'te
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09 Ağustos 2018 12:22
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact, Fransız sağ bek oyuncusu Bacary Sagna'yı transfer etti.

Montreal Impact Kulübü, 35 yaşındaki Sagna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan tecrübeli futbolcu, İngiltere'nin Arsenal ve Manchester City ile İtalya'nın Benevento takımlarında top koşturdu.

Geçen sezon Benevento'da 13 maça çıkan Sagna, bir gol attı.

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