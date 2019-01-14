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Babel'i Beşiktaş'tan ayıran süreç; krizi fırsata çevirdi

Şenol Güneş'in "Eğer bize %100'ünü veremeyeceksen git" sözü üzerine Hollandalı futbolcu para konularını gündeme getirince ipler koptu.

Kaynak: Türkiye
Babel'i Beşiktaş'tan ayıran süreç; krizi fırsata çevirdi
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14 Ocak 2019 11:55
Beşiktaş'a 2016-17 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak gelen ancak son zamanlarda sürekli kriz çıkaran Ryan Babel sonunda takımdan ayrıldı.

Hollandalı yıldız İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu. Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri ile birlikte forma giyecek olan 32 yaşındaki oyuncunun transferi karşılığında siyah-beyazlılar 2 milyon avro gelir elde etti. Babel'in ayrılmasında Teknik Direktör Şenol Güneş'le yaptığı görüşme belirleyici oldu.

Sezonun ilk yarısında sözleşmesini uzatmak isteyen ve 3 milyon avro yıllık ücret talep eden Hollandalı, menfi cevap alınca sahada yokları oynamaya başlamıştı. Başakşehir maçının devre arasında da Şenol Güneş'le tartışma yaşayan yıldız oyuncu gönderilecekler listesinin başına eklenmişti.

GÜNEŞ'İ KIZDIRDI

Şenol Güneş, Antalya kampında Babel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı sezonun ikinci yarısında herkesten yüksek performans beklediğini söyledi. Babel'e "Eğer yüzde 100 performansını veremeyeceksen hiç vakit kaybetme, git" dedi. Hollandalı yıldız ise performansını finansal durumların şekillendireceğini söyleyince ipler bir defa daha gerildi.

Babel'in takıma faydalı olamayacağına inanan Güneş, yıldız oyuncunun gönderilmesi gerektiğini yönetime rapor etti. Bunun üzerine Hollandalı yıldızı isteyen ancak bir süredir bekletilen Fulham'la görüşmeler başladı. İngiliz ekibi kiralık istediği futbolcu için kapıyı 1 milyon avrodan açmasına rağmen yapılan pazarlıklar sonucunda 32 yaşındaki Babel, 2 milyon avro karşılığında Fulham'a verildi.

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