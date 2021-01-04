Babel'den Wijnaldum'a kariyer tavsiyesi

2007-2011 yılları arasında Liverpool forması giyen Ryan Babel, vatandaşı Wijnaldum hakkında açıklamalarda bulundu.



Galatasaraylı Babel, milli takım arkadaşına kariyerinin devamı için tavsiyelerde bulundu.



"AYRILDIĞIMA PİŞMAN OLDUM"



Babel açıklamasında; "Rafael Benitez ve Kenny Dalglish'le beraber Liverpool'da 4 yıl geçirdim. Hoffenheim'a oynamaya gitmek kariyerimin en büyük pişmanlığı oldu. Ayrılmanın tek nedeni milli takımda oynamaya devam edebilmekti. Farklı bir takımda oynayana kadar Liverpool'un dominasyonunu anlamıyorsun. Oradaki her dakikamı sevdim, umarım Wijnaldum ne istediğine doğru karar verir." dedi.



Yıldız orta saha Wijnaldum'un Barcelona'ya transfer olacağı iddia ediliyor. 30 yaşındaki Hollandalı'nın sözleşmesi bu yaz sona eriyor.



