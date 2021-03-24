Babel'den Van Aanholt'a Come to Galatasaray

Galatasaraylı Ryan Babel, sarı kırmızılıların transfer gündemindeki isimlerden Patrick Van Aanholt'a mesaj gönderid.
Hollandalı oyuncu, birlikte Milli Takım kampında olduğu Van Aanholt'un Instagram paylaşımına "Come to Galatasaray" mesajını gönderdi. Bu mesajın ardından binlerce beğeni alan Ryan Babel'in gönderisi sarı kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Geçtiğimiz günlerde Crystal Palacelı Van Aanholt'a Galatasaray'ın talip olduğu ve önümüzdeki sezon için Hollandalı sol beke teklif götürdüğü gündeme gelmişti.
30 yaşındaki Van Aanholt'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Hollandalı oyuncu, birlikte Milli Takım kampında olduğu Van Aanholt'un Instagram paylaşımına "Come to Galatasaray" mesajını gönderdi. Bu mesajın ardından binlerce beğeni alan Ryan Babel'in gönderisi sarı kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Geçtiğimiz günlerde Crystal Palacelı Van Aanholt'a Galatasaray'ın talip olduğu ve önümüzdeki sezon için Hollandalı sol beke teklif götürdüğü gündeme gelmişti.
30 yaşındaki Van Aanholt'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
📥Ryan Babel, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Patrick Van Aanholt'un son Instagram paylaşımına "Come to Galatasaray" mesajını yolladı. pic.twitter.com/L1xsvIPYxS
— Sporx (@sporx) March 23, 2021