Babel'den saç rengi itirafı: 'Dikkatli olmam gerekiyor'

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabında taraftarların sorduğu soruları yanıtladı. Babel, Beşiktaş forması ile ilk çıktığı karşılaşmaya ve yeni saç stiline dair açıklamalarda bulundu.
Babel'e ile ilk olarak ''Vodafone Park'a çıktığında neler hissettin?'' sorusu sorulurken yıldız oyuncu ilk çıktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlattı ve, "Gerçekten anlatılması çok zor biy duyguydu, inanılmazdı. Bilyiorsunuz, bu tip deneyimleri insan her zaman yaşamıyor. Yaşadığımız zaman da çok özel oluyor. O maçı kazanmıştık, gol atmıştım. Her şey yolunda gitmişti, gerçekten muazzamdı.'' dedi.
RENK TERCİHLERİ BAŞKA TAKIMLARLA İLİŞKİLENDİRİLİYOR
Babel'e yöneltilen bir diğer soru da son zamanlarda oldukça dikkat çeken kızıl saçlarıydı. 31 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu kendisine yöneltilen ''Bundan sonra farklı saç renklerini görecekmiyiz'' sorusunun cevabında ilginç bir yanıt verdi ve, "Çok dikkatli olmam lazım, seçenekler çok sınırlı. Çünkü bazen bazı renk tercihleri başka takımlarla ilişkilendiriliyor. O yüzden çok da seçenek yok.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.
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Babel'e ile ilk olarak ''Vodafone Park'a çıktığında neler hissettin?'' sorusu sorulurken yıldız oyuncu ilk çıktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlattı ve, "Gerçekten anlatılması çok zor biy duyguydu, inanılmazdı. Bilyiorsunuz, bu tip deneyimleri insan her zaman yaşamıyor. Yaşadığımız zaman da çok özel oluyor. O maçı kazanmıştık, gol atmıştım. Her şey yolunda gitmişti, gerçekten muazzamdı.'' dedi.
RENK TERCİHLERİ BAŞKA TAKIMLARLA İLİŞKİLENDİRİLİYOR
Babel'e yöneltilen bir diğer soru da son zamanlarda oldukça dikkat çeken kızıl saçlarıydı. 31 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu kendisine yöneltilen ''Bundan sonra farklı saç renklerini görecekmiyiz'' sorusunun cevabında ilginç bir yanıt verdi ve, "Çok dikkatli olmam lazım, seçenekler çok sınırlı. Çünkü bazen bazı renk tercihleri başka takımlarla ilişkilendiriliyor. O yüzden çok da seçenek yok.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.
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