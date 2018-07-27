Babel'den saç rengi itirafı: 'Dikkatli olmam gerekiyor'

RENK TERCİHLERİ BAŞKA TAKIMLARLA İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabında taraftarların sorduğu soruları yanıtladı. Babel, Beşiktaş forması ile ilk çıktığı karşılaşmaya ve yeni saç stiline dair açıklamalarda bulundu.Babel'e ile ilk olaraksorusu sorulurken yıldız oyuncu ilk çıktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlattı ve,dedi.Babel'e yöneltilen bir diğer soru da son zamanlarda oldukça dikkat çeken kızıl saçlarıydı. 31 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu kendisine yöneltilensorusunun cevabında ilginç bir yanıt verdi ve,diyerek sözlerini sonlandırdı.