Babel'den Messi - Galatasaray paylaşımı

Galatasaraylı Ryan Babel'in Messi paylaşımı büyük dikkat çekti.

Babel'den Messi - Galatasaray paylaşımı
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25 Ağustos 2020 23:44
Galatasaraylı Ryan Babel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Ryan Babel Barcelona'dan ayrılacağını belirten Lionel Messi'nin Galatasaray'a transfer olabilmesi için esprili bir paylaşım yaptı. Babel paylaşımında Messi'nin Galatasaray formasını tutarken çekilen resmine "Haydi onu transfer edelim" sözleriyle paylaştı.

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