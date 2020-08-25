Babel'den Messi - Galatasaray paylaşımı

Galatasaraylı Ryan Babel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.
Ryan Babel Barcelona'dan ayrılacağını belirten Lionel Messi'nin Galatasaray'a transfer olabilmesi için esprili bir paylaşım yaptı. Babel paylaşımında Messi'nin Galatasaray formasını tutarken çekilen resmine "Haydi onu transfer edelim" sözleriyle paylaştı.
Ryan Babel Barcelona'dan ayrılacağını belirten Lionel Messi'nin Galatasaray'a transfer olabilmesi için esprili bir paylaşım yaptı. Babel paylaşımında Messi'nin Galatasaray formasını tutarken çekilen resmine "Haydi onu transfer edelim" sözleriyle paylaştı.
Ryan Babel: "Haydi onu transfer edelim." pic.twitter.com/B8flbfzCen
— Sporx (@sporx) August 25, 2020