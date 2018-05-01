Babel'den kafaları karıştıran paylaşım! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

'ta Galatasaray'a karşı alınan 2-0'lık yenilginin üzüntüsü yaşanırken,'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.Hollandalı yıldız Instagram hesabından, siyah arka plan üzerinde 'el sallayan çocuk' emojisi paylaştı. Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımı, "" sorularının sorulmasına neden oldu.Beşiktaş ile 2019'a kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 42 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.