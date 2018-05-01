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Babel'den kafaları karıştıran paylaşım! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Ryan Babel'in sosyal medyada yaptığı paylaşım, "Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?" sorularının sorulmasına neden oldu.

Kaynak: Sporx.com
Babel'den kafaları karıştıran paylaşım! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
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01 Mayıs 2018 18:48
Beşiktaş'ta Galatasaray'a karşı alınan 2-0'lık yenilginin üzüntüsü yaşanırken, Ryan Babel'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Hollandalı yıldız Instagram hesabından, siyah arka plan üzerinde 'el sallayan çocuk' emojisi paylaştı. Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımı, "Yoksa ayrılıyor mu?" sorularının sorulmasına neden oldu.

Beşiktaş ile 2019'a kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 42 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.



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