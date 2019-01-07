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Babel'den Burak Yılmaz yorumu: "Katkı sağlayacak"

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Babel'den Burak Yılmaz yorumu: 'Katkı sağlayacak'
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07 Ocak 2019 18:02
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

BJK TV'ye konuşan Babel, takım olarak ikinci yarıya istekli hazırlandıklarını belirtti.

"BU DURUMU DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

İlk yarıdaki performans düşüklüğüne değinen yıldız futbolcu, "Bunun cevabını bilemiyoruz. Ama bu durumu değiştirebiliriz. Herkes çok hırslı ve istekli." dedi.

"BURAK LİGİ İYİ TANIYOR"

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hollandalı futbolcu, "Hücumda katkı yapabilecek bir oyuncu lazımdı. Çok deneyimli bir oyuncu ve Türkiye ligini iyi biliyor. Mutlaka bir katkısı olacaktır." şeklinde konuştu.

"VAR SİSTEMİNİ DESTEKLİYORUM"

Ligimize bu sezon gelen VAR sistemi hakkında konuşan Ryan Babel, "Tamamen destekliyorum. İyi bir sistem. Doğru kararlar verilmesinden emin olmanızı sağlıyor. Bizde oyun çok duruyor. Ama yine de tamamen destekliyorum sistemi." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM YORUMU

Son olarak Milli takımını değerlendiren golcü futbolcu, "Hollanda'nın global anlamda ait olduğu yere gelebilmesi için takım doğru yolda. Çok iyi işler yaptık. Yeni bir yolculuk bu. Gelişime çok açık, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu grubu var." diyerek sözlerini noktaladı.

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