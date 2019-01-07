Babel'den Burak Yılmaz yorumu: 'Katkı sağlayacak'

Hollandalı yıldızıgündeme dair değerlendirmelerde bulundu.BJK TV'ye konuşan Babel, takım olarak ikinci yarıya istekli hazırlandıklarını belirtti.İlk yarıdaki performans düşüklüğüne değinen yıldız futbolcu, "Bunun cevabını bilemiyoruz." dedi.Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hollandalı futbolcu, "" şeklinde konuştu.Ligimize bu sezon gelen VAR sistemi hakkında konuşan Ryan Babel, "Ama yine de tamamen destekliyorum sistemi." ifadelerini kullandı.Son olarak Milli takımını değerlendiren golcü futbolcu, "Hollanda'nın global anlamda ait olduğu yere gelebilmesi için takım doğru yolda. Çok iyi işler yaptık. Yeni bir yolculuk bu. Gelişime çok açık, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu grubu var." diyerek sözlerini noktaladı.