Babel sezon sonu Galatasaray'a mı gelecek?

Beşiktaş'ta bu sezon bekleneni veremeyen ve Fulham'a gönderilen Babel için ilginç bir iddia ortaya atıldı.Hollandalı oyuncu mukavelesine, "Fulham sezon sonunda küme düşerse bedelsiz ayrılır" maddesi koydurdu. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde tekrar Türkiye'ye dönecek ve G.Saray forması giyecek. İddialara göre; Babel, bu nedenle Türkiye'deki evini boşaltmadan gitti. Hollandalı oyuncu, Fulham formasıyla poz verdikten sonra yaptığı ilk açıklamada, heyecanlı olduğunu söyledi. Babel, "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.İngiliz basını hazır olan ve kendini iyi hisseden Babel'in, Pazar günü Tottenham'a karşı oynanacak maçta takımdaki yerini alacağını öne sürdü.