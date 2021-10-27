Babel oyuna giriyor, Galatasaray bitiyor!

Galatasaray'da Ryan Babel ne zaman oyuna dahil olsa sarı kırmızılı ekip kayıp yaşıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Babel oyuna giriyor, Galatasaray bitiyor!
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27 Ekim 2021 08:41
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında Ryan Babel geliyor.

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in kulübedeki jokeri olan Babel oyuna girdiğinde sarı-kırmızılılar kritik puanlar kaybediyor. Kasımpaşa deplasmanında Hollandalı yıldız oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra Umut Bozok beraberlik golünü attı.

Trabzon'da aynı senaryo tekrarlandı ve Morutan'la değişen Babel sahadayken Trabzonspor 2-2'yi yakaladı. Alanyaspor ise Babel'in 77'de girdiği maçta Galatasaray'ı bitime 3 dakika kala bulduğu golle devirdi.

Beşiktaş derbisinde de Hollandalı oyuncu korner öncesi oyuna girdi ve siyah-beyazlıların golü geldi. 


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