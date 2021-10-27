Babel oyuna giriyor, Galatasaray bitiyor!

Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında Ryan Babel geliyor.



Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in kulübedeki jokeri olan Babel oyuna girdiğinde sarı-kırmızılılar kritik puanlar kaybediyor. Kasımpaşa deplasmanında Hollandalı yıldız oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra Umut Bozok beraberlik golünü attı.



Trabzon'da aynı senaryo tekrarlandı ve Morutan'la değişen Babel sahadayken Trabzonspor 2-2'yi yakaladı. Alanyaspor ise Babel'in 77'de girdiği maçta Galatasaray'ı bitime 3 dakika kala bulduğu golle devirdi.



Beşiktaş derbisinde de Hollandalı oyuncu korner öncesi oyuna girdi ve siyah-beyazlıların golü geldi.



