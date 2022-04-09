Babel: 'İyi bir hissiyat var motiveyiz!'

Galatasaray futbolcusu Ryan Babel, Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi GS TV'ye değerlendirmelerde bulundu.İşte Babel'in açıklamaları:"Derbiye odaklandık, her zamanki gibi antrenmanlarımızı yaptık. Geçmişteki aldığımız sonuçlar geçmişte kaldı. İyi bir hissiyat var motiveyiz!"İyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyemeyiz gol açısından ama kendime güveniyorum derbide neden olmasın, iyi hissediyorum."Maalesef taraftarlarımız gelemeyecekler kurallar bu şekilde ama dünyanın neresinde olursak olalım bizi destekleyecekler ve yanımızda olacaklar."