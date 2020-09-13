Babel ile Diagne yeniden Galatasaray formasını giydi

Galatasaray'a geri dönen Mbaye Diagne ve Ryan Babel, sezonun ilk haftasında forma şansı buldular.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Babel ile Diagne yeniden Galatasaray formasını giydi
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13 Eylül 2020 00:32
Galatasaray'da geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Ryan Babel ile Mbaye Diagne, yeniden sarı-kırmızılı formayı terletti.

Geçen sezonun ikinci yarısını ülkesi Hollanda'nın Ajax takımında geçiren Babel, 66. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Geride kalan sezonda Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyen Diagne ise 87. dakikada Falcao'nun yerine oyuna girdi.

Diagne, oyuna girdikten 5 dakika sonra gole çok yaklaşmasına rağmen fileleri havalandıramadı. Senegalli oyuncusunun 90+2. dakikadaki şutunda top direkten döndü.



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