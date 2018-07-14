Babel, Flamengo'dan 4 milyon istedi

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Transfer döneminde futbolcu almak yerine, mevcut kadrodaki isimlere gelen tekliflere yoğunlaşanevde kaldı.Bir süredir Flamengo ile temas halinde olan siyah - beyazlı yönetim, bonuslarla birlikte 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlamıştı. Ancak Babel'in kendi ücretine zam istemesi nedeniyle, Flamengo masadan kalktı.Hollandalı oyuncuya 3 milyon euro vermek isteyen Brezilyalılar, Babel'in 4 milyon euro yıllık ücret istemesi nedeniyle, listesindeki diğer isimlere yöneldi.Öte yandan Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu için başka takımlara gitmeye soğuk bakan Babel'in, böylesine bir radikal değişikliğe sıcak bakmaması nedeniyle yüksek ücret istediği öğrenildi. Buradaki ortamı bırakarak başka bir kıtaya gitmenin zorluğunu bilen Hollandalı oyuncunun ücretini yüksek tutmasının, kibarca bu teklifi geri çevirdiği şeklinde yorumlandığı gözlemlendi.