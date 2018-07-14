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Babel, Flamengo'dan 4 milyon istedi

Kıtalararası transfere pek sıcak bakmayan Babel, 3 milyon euro öneren Flamengo'dan 4 milyon euro talep etti. Bunun üzerine Brezilya kulübü diğer alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.

Kaynak: Milliyet
Babel, Flamengo'dan 4 milyon istedi
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14 Temmuz 2018 08:04
Transfer döneminde futbolcu almak yerine, mevcut kadrodaki isimlere gelen tekliflere yoğunlaşan Beşiktaş'ta Ryan Babel evde kaldı.

Bir süredir Flamengo ile temas halinde olan siyah - beyazlı yönetim, bonuslarla birlikte 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlamıştı. Ancak Babel'in kendi ücretine zam istemesi nedeniyle, Flamengo masadan kalktı.

Hollandalı oyuncuya 3 milyon euro vermek isteyen Brezilyalılar, Babel'in 4 milyon euro yıllık ücret istemesi nedeniyle, listesindeki diğer isimlere yöneldi.

Öte yandan Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu için başka takımlara gitmeye soğuk bakan Babel'in, böylesine bir radikal değişikliğe sıcak bakmaması nedeniyle yüksek ücret istediği öğrenildi. Buradaki ortamı bırakarak başka bir kıtaya gitmenin zorluğunu bilen Hollandalı oyuncunun ücretini yüksek tutmasının, kibarca bu teklifi geri çevirdiği şeklinde yorumlandığı gözlemlendi.



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