Babel'den mesaj: 'Fedakarlığa hazırım'

Galatasaray 'la sözleşmesi sona eren Ryan Babel, ne yapıp edip Galatasaray'da kalmak istiyor.



35 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı yetkililere haber göndererek, seçimden önce mukavele imzalamak istediğini iletti. Ancak mevcut yönetimin bu konuda herhangi bir hamle yapmayacağı belirtiliyor.



Babel, gerekirse kazancından feragat etmeye hazır olduğunu da kulübe bildirdi. Yıllık 2.5 milyon Euro'ya oynayan Hollandalı futbolcunun, bu kez 1 milyon Euro'ya "Evet" diyeceği öğrenildi. Diğer taraftan Babel'in başka İstanbul kulüpleriyle de temasta olduğu gelen haberler arasında.





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