Babel'den Galatasaray'a FIFA darbesi!

Ryan Babel'den Galatasaray'a 1,3 milyon euroluk darbe! Sarı-Kırmızılıların eski yıldızı, alacakları sebebiyle kulübü FIFA'ya şikayet etti. Sofiane Feghouli'nin ardından Ryan Babel'in de Galatasaray'ı köşeye sıkıştırması dikkat çekti.



RYAN BABEL DE PARASINI İSTİYOR



Galatasaray'a veda eden ve 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a imza atan Ryan Babel, eski kulübünden alacaklarını istiyor. Fotomaç'ın haberine göre 35 yaşındaki oyuncu, 1.3 milyon Euro alacağını alamadığı gerekçesiyle sarı kırmızıları FIFA şikayet etti. Babel, 1.3 milyon Euro'nun yanı sıra paranın faizini de talep etti.



100 MAÇA ÇIKIP 25 GOLLÜK KATKI VERDİ



Türkiye'de Kasımpaşa ve Beşiktaş forması giyen Ryan Babel 2019-20 sezonuda bedelsiz olarak Galatasaray'a gelmişti. Sarı kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 100 karşılaşmaya çıkan Babel, 17 gol attı 8 asist yaptı. Hollandalı futbolcu, sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile sözleşme imzaladı. Babel'in Eyüpspor'da 5 maçta 1 asisti bulunuyor.





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