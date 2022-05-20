Babel: 'Çok büyük bir şeref, gurur duyuyorum'

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, 1-1 sona eren Antalyaspor maçını değerlendirdi.



Galatasaray'da 100. maçına çıkan Babel, "Galatasaray'da 100 maça çıkmak çok büyük bir şeref. Gurur duyuyorum. Bu kadar büyük takımın parçası olduğum için gururluyum. Herkese nasip olmaz 100 maç. Ben bunu başaran bir grubun içindeyim artık." dedi.



Sezon için de yorum yapan tecrübeli futbolcu "Enteresan bir sezon oldu. İnsanlar şampiyonluk ve gol bekliyordu ama bazı sezonlar iyi olmuyor. Zor zamanlar geçirince de bir şeyler öğrenecek. Buradaki oyuncular da gelecek sezon için bir şeyler öğrenmiş olacak." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ