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Babel asist yaptı, Çakır yönetti, Almanya yıkıldı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Babel'in asist yaptığı maçta Hollanda, Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Babel asist yaptı, Çakır yönetti, Almanya yıkıldı!
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13 Ekim 2018 23:37
UEFA Uluslar Ligi'nde A grubunda Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasında Hollanda, Virgil van Dijk ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Ryan Babel oldu.

Hollanda 87. dakikada Depay ile farkı 2'ye çıkardı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta son sözü 90. dakikada Wijnaldum söyledi ve Hollanda, Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

Hollanda'da Ryan Babel ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Groeneveld'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Hollanda puanını 3'e yükseltti. Almanya ise 1 puanda kaldı.



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