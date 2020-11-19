Babel: "5 gün, 5 yıl gibi geçti"

Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle karantinaya giren Ryan Babel'den çarpıcı açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
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Babel: '5 gün, 5 yıl gibi geçti'
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19 Kasım 2020 22:35
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'den karantina günleri için sürpriz bir yorum geldi.

Hollandalı oyuncu açıklamasında; "İzolasyonda 5. günüm, sanki 5 yıl gibi geçti" dedi.

Ryan Babel'e Hollanda Milli Takımı'ndayken yapılan 3 test negatif sonuç vermişti. Hollandalı kanat oyuncusunun 4. testi pozitife döndü.

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan 4 futbolcu daha yer alıyor. Galatasaray, milli aranın ardından ilk maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. 



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