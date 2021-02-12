Babasına söz verdi, rekora imza attı

Gaziantep'te 3 yıl önce kaybettiği babasına verdiği "olimpiyatlara gitme" sözünü tutmak için azimle çalışan Süreyya Yıldız, Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 800 metreyi 2.10.08'lik derecesiyle koşarak 18 yaş altı Türkiye rekorunu kırmanın mutluluğunu yaşıyor.



Altı yıl önce okulda öğretmenleri tarafından keşfedilen ve atletizme başlayan 17 yaşındaki Süreyya Yıldız, babasının da desteğiyle başarıdan başarıya koştu.



Kısa sürede çok sayıda madalya kazanan milli sporcu, 3 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrası babası Mustafa Yıldız'ı kaybettikten sonra ona verdiği sözü yerine getirmek için daha çok çalışmaya başladı.



İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Süreyya Yıldız, 800 metrede birinci oldu.



Genç sporcu, 800 metreyi 2.10.08'lik derecesiyle koşarak 2.10.66 olan 18 yaş altı Türkiye rekorunu sekiz yıl sonra 0.58 saniye aşağı çekti.



Hafta sonu Bulgaristan'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Süreyya Yıldız, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.



"Şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandıracağım"



Süreyya Yıldız, AA muhabirine, ortaokulda öğretmenlerinin kendini keşfetmesiyle antrenör Aynur Erdoğan ile çalışmaya başladığını söyledi.



Kısa sürede çok sayıda madalya kazandığını belirten milli sporcu, "6-7 Şubat'ta Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda rekor kırdım. Normalde 18 yaş altı kategorisinde yarışıyordum. 20 yaş altı kategorisinde de yarıştım. Hafta sonu Bulgaristan'da yapılacak yarışmada Türkiye'yi temsil edeceğim. Allah'ın izniyle şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandırıp geleceğim." diye konuştu.



Babasının desteğiyle atletizme başladığını dile getiren Süreyya Yıldız, "Bu sporu babam için yapıyorum. Onun için koşuyorum. Bu yarışta o hep aklıma geldi. Ona verdiğim sözleri tutmaya çalışıyorum. Onun için çabalıyorum. İnşallah daha iyi yerlere geleceğim. Babam için her şeyi yapmaya devam edeceğim. Olimpiyatlara gidip ona verdiğim sözü yerine getireceğim." ifadelerini kullandı.



Erdoğan: "İnşallah kızımızı olimpiyatlarda görürüz"



Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Aynur Erdoğan, Süreyya Yıldız ile 6 yıldır çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"İlk zamanlarda annesi spora karşıydı kız çocuğu olmasından dolayı ama babası tam tersi bir düşünceye sahipti, çok destekliyordu. Hatta birkaç kez antrenmanlara kızıyla birlikte geldi. Biz de çok mutlu olduk. Çünkü çocuklarının spor yaptığı yeri görmeleri, nasıl bir ortamda olduğunu görmeleri onların içlerinin biraz daha rahatlamasını sağlamıştı. Daha sonraki süreçte annesi de sıcak bakmaya başladı. Süreyya antrenmanlara başladıktan 3 yıl sonra babasını ani bir şekilde kaybetti. Onun üzüntüsüyle bir dönem küçük bir sarsılma yaşadık. Yapmış olduğu derecelerde geriye düşmeler başladı. Tabii yaşının küçük olması, yaşadığı travmayla birlikte bunların yaşanması çok normal. Daha sonra onunla konuşmamız, gerekli desteği sağlamamızla birlikte tekrar toparlanmaya başladı. Hedeflerimizi belirledik. Çok şükür meyvelerini de almaya başladık. Temennimiz bütün sporcu ve antrenörlerde olduğu gibi olimpiyatlar. İnşallah kızımızı olimpiyatlarda görürüz, ay-yıldızlı bayrağımızı iyi bir şekilde dalgalandırır."



Süreyya Yıldız'ın babasına çok düşkün olduğunu belirten Erdoğan, "Babası sürekli 'Kızım size emanet, iyi yerlere geleceğine inanıyorum.' derdi. Bu da benim Süreyya'ya bakışımı biraz daha farklılaştırdı. Bütün sporcularım eşit değerde ama vefattan sonra Süreyya'nın bir tarafının eksik olması nedeniyle eksiğini tamamlamaya çalışıyoruz. Her yarışmada motivasyonunda düşme hissettiğimiz anda 'Babana verdiğin sözü unutma.' diyoruz. Bu cümle Süreyya için çok şey ifade ediyor, kendine geliyor." ifadelerini kullandı.



