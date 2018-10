Tekirdağ'da babasına özenerek küçük yaşta yamaç paraşütü ile tanışan(17), Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nda üçüncü oldu.Özel, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Tunceli Valiliği tarafından organize edilen şampiyonada bronz madalya kazanarak, milli takıma girmeye de hak kazandı.Milli sporcu Taygun Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paraşüt ile 7 yaşında tanıştığını ve ilk uçuşunu 10 yaşında yaptığını söyledi.Özel, Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nın ilk defa düzenlendiğini ve bundan sonra her yıl yapılmasının sporcular için teşvik edici olacağını ifade ederek, "Beni ilk babam uçurdu. 13 yaşındayken de kendim uçmaya başladım. Sonra hiç ara vermeden uçuşlara devam ettim. Son 2 yıldır da Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü'nde profesyonel olarak tantem pilotluğu yapıyorum. Her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.Yamaç paraşütünün artık kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirten Özel, "İlk defa böyle bir yarışma düzenlendi. Çok güzel bir organizasyon oldu. Oraya katılmak ve derece elde etmek bana çok büyük bir mutluluk verdi. İlk üçe girdim ve bu sonuçla milli takıma katılmaya hak kazandım. Bizi çok yoğun bir çalışma temposu bekliyor. Önümüzdeki yarışmalara hazırlanmak için çeşitli kamplara gireceğiz." ifadelerini kullandı.Özel, uluslararası şampiyonalarda da yer alarak Türkiye'ye dereceler kazandırmak istediğini dile getirerek şunları kaydetti:"Organizasyonun bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Böylece bu spor daha da farklı yerlere taşınacaktır. Birçok ilde bu şampiyona düzenlenmeye devam edecektir. Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nda güzel bir derece elde ettim. Çok güzel bir takımımız var. Milli takım olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Federasyonumuz da bizi en iyi şekilde destekliyor. Uluslararası yarışmalara da katılarak başarılı dereceler elde etmek istiyoruz."Baba Sadri Özel de oğlunun elde ettiği derecenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü olarak bölgede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Oğlum küçük yaşta kulüpte yamaç paraşütüyle tanıştı ve bir daha bırakmadı. Her geçen yıl kendini geliştirdi. Şampiyonda güzel bir derece elde ederek milli takıma girmeye hak kazandı." şeklinde konuştu.