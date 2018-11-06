Babasına 'dünya şampiyonluğu' hediye etmek istiyor

Boksta 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Rabia Oruçoğlu, babasının hayali olan dünya şampiyonluğunu kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 20 yaşındaki Rabia Oruçoğlu, Hindistan'da 14-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.Şampiyonadan altın madalya ile dönmek isteyen milli sporcuyu motive eden ise babasının hayali.Kariyerinde 3 Türkiye şampiyonluğu ile uluslararası turnuvalarda çeşitli dereceleri bulunan Rabia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa babası sayesinde başladığını söyledi.Babasının, erkek kardeşiyle kendisini boks salonuna götürdüğünü ifade eden Rabia, "Kardeşim bir süre geldikten sonra bıraktı. Ben devam ettim. Zaman geçtikçe boksu çok sevmeye başladım." dedi.Babasının boksa karşı büyük bir ilgisinin olduğunu anlatan Rabia, şunları dile getirdi:"Babam küçükken boksa gidiyor ve dünya şampiyonu olmak istiyormuş. Babası ona izin vermemiş. Onu başka işlerde çalıştırmış. Babamın hayalini ben gerçekleştirmek istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda inşallah şampiyon olabilirim. Bunun için çok çalışıyoruz. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor."Boksta, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Türkiye şampiyonu olduğunu belirten genç sporcu, Türkiye üçüncülüğü ve çeşitli uluslararası turnuvalarda derecelerinin bulunduğunu da aktardı.Rabia Oruçoğlu, gelecekte beden eğitimi öğretmeni olmayı hedeflediğini belirterek, "Çocukları bu ülkeye yararlı bir birey olarak yetiştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.