Babası transferi doğruladı! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya...

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip yine bir Türk oyuncu için kozlarını paylaşıyor. Milli futbolcunun babası transferi doğrularken Milliyet'e önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Babası transferi doğruladı! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya...
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24 Temmuz 2020 08:11
Galatasaray ve Fenerbahçe yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen iki kulüp, yine bir yerli futbolcu için yarışıyor.

Fortuna Düsseldorf'un Almanya'da küme düşmesiyle Kaan Ayhan adeta transferin gözdesi durumuna geldi. G.Saray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'a gelişmeleri aktardı.

Ayhan, "Evet iki kulübün de ilgisi var. Oğlum da Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı

Teklifleri doğruladı

Transferin gözde ismi Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, tekliflerle ilgili konuştu. Bundesliga'dan düşen Fortuna Düsseldorf'un Türk yıldızı, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulayan baba Erol Ayhan, "Teklifler oluyor ama ciddi birşey yok. Şu ana kadar kimseyle resmi bir konuşma yapmadık" ifadelerini kullandı

2.5 milyon euro...

Kaan Ayhan'ın serbest kalma maddesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi; "Fortuna Düsseldorf ligden düşmeseydi çıkış maddesi 4.5 milyon euro idi. Ancak düştükleri için daha makul bir rakam olacak. Bu da 2.5 milyon euro..."

Milli oyuncunun kariyer planlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Erol Ayhan, "Kaan artık 19 yaşında değil. 25 yaşında ve bir tercih yapacak. Türkiye ile ilgili kafasında olumsuz bir düşünce yok. Belki 3-4 sene önce erken olabilirdi. Ayrıca Türkiye dışından da bir çok kulüp onu istiyor" dedi.



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