Babası açıkladı: 'G.Saray, bonservisi aldı'

Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Galatasaray'ın oğlunun bonservisini aldığını duyurdu.
Radyospor'a konuşan Ayhan, "Kaan'ın durumu, 6 ay + şampiyon olunursa 3 yıl devreye girecekti. O madde devreye girdi. Bonservis 2.8 milyon Euro" dedi.
Böylece 400 bin Euro kiralama bedeli de eklendiği zaman Kaan'ın maaşı dışındaki tüm maliyeti 3.2 milyon Euro olarak dikkat çekti.
Önümüzdeki sezon da 8+3 kuralının devam edecek olmasıyla birlikte Kaan Ayhan'ın kampla birlikte daha fazla süre bulması bekleniyor.
Nelsson ve Abdülkerim harika olunca...
Devre arasında Cim Bom'a katılan 28 yaşındaki futbolcu, Aslan'da beklediği şansı bulamadı.
Teknik direktör Okan Buruk kazanan kadroyu çok fazla bozmazken Kaan'ın forma giyebildiği stoper, ön libero ve sağ bek bölgelerindeki Nelsson, Abdülkerim, Torreira ve Boey'un harika performansları Kaan'ın süre almasına engel oldu.
Radyospor'a konuşan Ayhan, "Kaan'ın durumu, 6 ay + şampiyon olunursa 3 yıl devreye girecekti. O madde devreye girdi. Bonservis 2.8 milyon Euro" dedi.
Böylece 400 bin Euro kiralama bedeli de eklendiği zaman Kaan'ın maaşı dışındaki tüm maliyeti 3.2 milyon Euro olarak dikkat çekti.
Önümüzdeki sezon da 8+3 kuralının devam edecek olmasıyla birlikte Kaan Ayhan'ın kampla birlikte daha fazla süre bulması bekleniyor.
Nelsson ve Abdülkerim harika olunca...
Devre arasında Cim Bom'a katılan 28 yaşındaki futbolcu, Aslan'da beklediği şansı bulamadı.
Teknik direktör Okan Buruk kazanan kadroyu çok fazla bozmazken Kaan'ın forma giyebildiği stoper, ön libero ve sağ bek bölgelerindeki Nelsson, Abdülkerim, Torreira ve Boey'un harika performansları Kaan'ın süre almasına engel oldu.