Babam filmi nerede çekildi? Oyuncu kadrosu

Babam filmi başrolünde yer alan Çetin Tekindor oyunculuğu ile izleyenleri büyülerken, bir baba ile oğlun hikayesinin anlatıldığı film ise konusu ile izleyenleri gözyaşlarına boğuyor. Filmde, Çetin Tekindor'a Erkan Kolçak Köstendil ve Melisa Şenolsun eşlik ediyor. İşte Babam filminin oyuncu kadrosu...

03 Mayıs 2020 17:21
Babam filmi nerede çekildi? Oyuncu kadrosu
Babam filminin yönetmenliğini Nihat Durak, senaristliğini Nail Pelivan yapıyor. Filmin çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler ağustos sonlarına doğru tamamlandı. Filmin adı ilk olarak "Sardalya Kokusu" olarak belirlendi. Çekimler devam ederken son hafta filmin senaristi filmin adının "Babam" olarak değiştirildiği duyurdu.

BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ
Filmin çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler ağustos sonlarına doğru tamamlandı.

BABAM FİLMİ KONUSU

Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

BABAM FİLMİ OYUNCULARI

Çetin Tekindor

Melisa Şenolsun

Berker Güven

Erkan Kolçak Köstendil

Cezmi Baskın

Seray Gözler

Ali İhsan Varol

Ali Düşenkalkar

BABAM FİLMİ FRAGMANI İZLE

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