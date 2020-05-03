Babam filmi nerede çekildi? Oyuncu kadrosu

BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

BABAM FİLMİ FRAGMANI İZLE

Babam filminin yönetmenliğini Nihat Durak, senaristliğini Nail Pelivan yapıyor. Filmin çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler ağustos sonlarına doğru tamamlandı. Filmin adı ilk olarak "Sardalya Kokusu" olarak belirlendi. Çekimler devam ederken son hafta filmin senaristi filmin adının "Babam" olarak değiştirildiği duyurdu.Filmin çekimleri Temmuz (2017) sonlarına doğru Gelibolu, Çanakkale'de başladı. Yaklaşık 6 hafta süren çekimler ağustos sonlarına doğru tamamlandı.Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.Çetin TekindorMelisa ŞenolsunBerker GüvenErkan Kolçak KöstendilCezmi BaskınSeray GözlerAli İhsan VarolAli Düşenkalkar