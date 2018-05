Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2018 Babalar Günü tarihi

Ülkemizde yıllardır kutlanan ve Babalar için en özel günlerden biri olan Babalar Günü bu yıl hangi tarihte kutlanacak. Peki Babalar gününde nasıl hediyeler alınabilir ve Babalar Günü'nde nasıl mesajlar atılabilir? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.Haziran ayının 3. pazarında kutlanan Babalar Günü yaklaşıyor. Bu sene Babalar Günü 17 Haziran Pazar günü kutlanacak. Birçok kişi Babalar Günü için babasına hediyeler alacak ve onlara güzel bir gün geçirtmeye çalışacak. Peki Babalar Günü ilk olarak ne zaman kutlandı?Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkeksin. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacımAteşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun...Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsunBabalar günü mesajları Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.Babalar günü mesajları Yüreğin huzurlu, yüzün güleç, kazancın bereketli olsun canım babacığım. Babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum.Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babamBabam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizleMeğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum babaBabalar günü mesajları Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.Fedak,rlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.-Babalık heyecanını ilk kez yaşayan babalar için verilecek bebek önlüğü, kendilerini özel hissettirecektir.-Benim babam bir tanedir diyenler için oscar başarı heykeli alınabilir.-Babalar Günü hediyesi olarak yine Babalar Günü'ne özel resim baskılı kupa iyi tercih olacaktır.-Babanızın baş harflerini taşıyan gömlekler, kişiye özel ahşap setler, üzerinde hoş mesajların yer aldığı rakı bardakları, babaya özel kupa bardaklar, uykusuna düşkün babalar için en baba yastıklar, kişiye özel mesajların ve fotoğrafların yer aldığı çakmaklar ya da telefon kılıfları, mesaj ve resimlerin yer aldığı taş baskılar, yılın en iyi babası yazılı ödül kupası, manyetik kum saati, fotoğraf baskılı duvar saati, kişiye özel isim baskılı beyzbol sopası, madalyonlar, çok amaçlı çakılar gibi pek çok seçenekten biri ya da bir kaçı Babalar Günü hediyesi olarak tercih edilebilir.