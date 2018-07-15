Babacar'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

İLGİLİ VİDEO

Transferde önceliğini stoper bölgesine veren, gözünü Norveç'in Molde takımında forma giyen 27 yaşındakiçevirdi. Bordo-Mavili yönetim, Senegalli oyuncu için harekete geçti.Trabzonsporlu taraftarların sosyal medyada "Seni takımda görmeki istioruz" diye mesajlar yolladığı Babacar, "İnşallah yakında görüşeceğiz" diyerek transfere yeşil ışık yaktı..Bordo-Mavililerin transfer etmek istediği 1.89 boyundaki Babacar Sarr'ın piyasa değeri 800 bin Euro.Fırtına, Senegalli yıldızı 500 bin Euro civarında bir rakama transfer etmek istiyor. Transferin kısa süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.