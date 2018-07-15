  •  
    Cenk Tosun'dan itiraf; "Beşiktaş'ta kalsaydım.."
  •  
    Atletico istedi, Freiburg fiyatını belirledi! Teklif
  •  
    Hazard gemileri yaktı! 'Gitmek istediğim yer...'
  •  
    Bu kez Süper Lig'in yeni takımına imzayı attı!
  •  
    "F.Bahçe'den Skrtel'i transfer etmek istiyor"

Babacar'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Trabzonspor'un gündemindeki Babacar, taraftarların, "Seni takımda görmek istiyoruz" mesajlarına, "İnşallah görüşeceğiz" diye yanıt verdi.

Kaynak: Takvim
Babacar'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2018 06:30
Transferde önceliğini stoper bölgesine veren Trabzonspor, gözünü Norveç'in Molde takımında forma giyen 27 yaşındaki Babacar Sarr'a çevirdi. Bordo-Mavili yönetim, Senegalli oyuncu için harekete geçti.

BABACAR DÜNDEN RAZI

Trabzonsporlu taraftarların sosyal medyada "Seni takımda görmeki istioruz" diye mesajlar yolladığı Babacar, "İnşallah yakında görüşeceğiz" diyerek transfere yeşil ışık yaktı..

MALİYETİ UYGUN...

Bordo-Mavililerin transfer etmek istediği 1.89 boyundaki Babacar Sarr'ın piyasa değeri 800 bin Euro.

Fırtına, Senegalli yıldızı 500 bin Euro civarında bir rakama transfer etmek istiyor. Transferin kısa süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için