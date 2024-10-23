Baba ve oğul sahada; Lakers galip

LeBron James ile oğlu Bronny James'in yan yana oynadığı maçta Lakers, Timberwolves'u mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Baba ve oğul sahada; Lakers galip
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23 Ekim 2024 08:21
Son güncelleme 23 Ekim 2024 08:23
NBA'de LA Lakers, Minnesota Timberwolves'u 110-103 yenerek sezona evinde iyi bir giriş yaptı.

LeBron James ile oğlu Bronny James ilk kez bir NBA maçında sahayı paylaşarak tarihe geçti. 39 yaşındaki LeBron ve 20 yaşındaki Bronny, baba-oğul olarak 2.5 dakika sahada kaldı.

LeBron 16 sayı 5 ribaund 4 asist ile oynarken Anthony Davis 36 sayı 16 ribaund 4 asist 1 top çalma 3 blok ile galibiyeti getirdi. Rui Hachimura 18 sayı 5 ribaund 1 asist ile oynarken Austin Reaves 12 sayı 9 ribaund 4 asist ile etkili oldu.

Minnesota'da Anthony Edwards 27 sayı 6 ribaund 3 asist, Julius Randle 16 sayı 9 ribaund 4 asist, Rudy Gobert 13 sayı 14 ribaund ile mücadele etti.

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