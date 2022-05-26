Baba Rahman'dan Galatasaray yanıtı

Sezonu Reading'de kiralık olarak geçiren Chelsea'nin Ganalı oyuncusu Baba Rahman, Galatasaray iddialarına cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; chelseafc.com
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Baba Rahman'dan Galatasaray yanıtı
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26 Mayıs 2022 14:58
Sezonu Chelsea'den kiralık olarak Reading'de geçiren Baba Rahman, yine Türk takımlarının transfer gündemine girdi. İstanbul'a gelen Ganalı oyuncu, Galatasaray iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İDDİALAR YALAN"

Rahman, Galatasaray iddiaları ile ilgili, "Kişisel gerekçelerle İstanbul'daydım. Galatasaray'a transfer olacağım yönündeki haberler yalan" ifadelerini kullandı.

READING PERFORMANSI

2015'te 26 milyon euro bonservis bedeliyle Augsburg'dan Chelsea'ye transfer olan Ganalı sol bek, geçen sürede Chelsea'de istediği şansı bulamazken Schalke, Reims, Mallorca, PAOK ve son olarak da Reading'e kiralanmıştı.

Chelsea ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Rahman, geride kalan sezonda Reading'de 29 maça çıktı ve 1 asist yaptı. 

 
 

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