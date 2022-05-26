Sezonu Chelsea'den kiralık olarak Reading'de geçiren Baba Rahman, yine Türk takımlarının transfer gündemine girdi. İstanbul'a gelen Ganalı oyuncu, Galatasaray iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Rahman, Galatasaray iddiaları ile ilgili, "" ifadelerini kullandı.2015'te 26 milyon euro bonservis bedeliyle Augsburg'dan Chelsea'ye transfer olan Ganalı sol bek, geçen sürede Chelsea'de istediği şansı bulamazken Schalke, Reims, Mallorca, PAOK ve son olarak da Reading'e kiralanmıştı.Chelsea ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Rahman, geride kalan sezonda Reading'de 29 maça çıktı ve 1 asist yaptı.