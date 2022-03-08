BABA İZLE SON BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ

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Baba 4. bölüm olarak ekranlarda Salı günleri yerini alıyor. Yayınlandığı günlerde sosyal medyada da geniş yankı uyandıran dizinin yeni bölümünde yine birbirineden ilginç olaylar olacak.Baba 4. bölüm Show TV HD olarak 8 Mart Salı günü saat 20:00'de yayınlanacak.Baba 4. Bölüm Fragmanı yayında. Kadir'in Saruhanlı köşküne gelmesiyle Fazilet Hanım büyük bir sevinç yaşarken Emin'in ortada olmaması ikisini de endişelendiriyor. Emin yardım ettiği taksicinin evinde yaralı halde görülürken adı dahil hiçbir şey söyleyememesi gerilimi artırıyor. Büşra ve İlhan'ın karşılaşması dikkat çekerken Büşra'nın kocası Ahmet'i evde gören Kadir öfkesine hakim olamıyor. İlhan, Kadir'e "Üç gün içinde bana 40 milyon dolarımı getireceksiniz!" diyerek rest çekerken Kadir'in bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu oluyor.Kadir, ailenin yeni hayatına uyum sağlaması için ipleri eline almaya başlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Saruhanlı ailesi dört bir yandan sınanırken Kadir hem Emin'le hem de İlhan'la mücadele etmek zorunda kalır. Baba son bölüm olarak yayınlandığından ilginç olaylar senaryoda yaşandı ve oyuculuklarla çok konuşuldu. İlhan'ın hamleleri Saruhanlı ailesinde sancılı günlerin başlangıcı olur. Kadir, kardeşlerini korumak için harekete geçse de artık her şey için çok geçtir. Emin'in aldığı karar ise ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.Baba dizisi her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Bu hafta 8 Mart'a denk gelen Salı günü saat 20:00'de izleyicilerin karşısına çıkacak.Aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı, yakın akrabalarından birinin kaybı sonucunda hatırı sayılır bir servetin tek varisi olduğunu öğrenir. Saruhanlı Ailesi, kasabadaki mütevazı hayatlarını geride bırakarak İstanbul'a taşındığında, Emin ailesini bir arada tutmak için zorlu bir mücadelenin içine girer.Baba 4. bölüm Show TV'de Salı akşamları yani bugün yayınlanıyor...